Diretora-geral da Saúde manifesta preocupação com condicionamento de serviços de urgência

A diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, manifestou, esta sexta-feira, preocupação com as consequências para a saúde pública do condicionamento de muitos serviços de urgência no país. "Preocupa-nos sempre, mas aquilo que é fundamental é que estejam elencadas algumas daquelas que são as respostas para dar face a estes constrangimentos", afirmou Rita Sá Machado quando questionada se o condicionamento de muitos serviços de urgência por todo o país poderá agravar a situação de saúde pública.

Rita Sá Machado, que tomou posse no dia 01 de novembro, falava à margem da apresentação do Plano de Contingência para a Resposta Sazonal em Saúde (Referencial Técnico Inverno 2023) da Direção-Geral da Saúde, em Pombal, no distrito de Leiria. "Eu estou preocupada com aquilo que é a nossa resposta sempre habitual ao inverno. Por isso mesmo, é que nós, todos os anos, elaboramos este Plano de Contingência, que nos permite, de alguma forma, prepararmo-nos para o inverno e depois também elencar algumas medidas de resposta", declaro





