Sea4Us desenvolve analgésico marinho não-opioide

É o projeto-líder da Sea4Us - uma empresa de biotecnologia avançada sediada em Sagres e com laboratórios em Lisboa, junto à Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa - e há de vir a dar origem ao primeiro analgésico marinho, não-opioide portanto, com grande eficácia no tratamento da dor crónica sem provocar dependência.

Tudo graças às características específicas dos organismos que evoluíram e habitam nos mares da Costa Vicentina e que um grupo de estudantes de Biologia Marinha da Universidade do Algarve descobriu há 30 anos e há 10 resolveu começar a investigar e explorar, formando uma startup de ciência avançada na área farmacológica. "O que a Sea4Us faz bem", diz Pedro Lima, CEO da biotecnológica, rindo face à pergunta que lhe é apresentada,"é encontrar o verdadeiro valor curativo do mar do Algarve e, sobretudo, no mar aqui da Costa Vicentina, que tem particularidades muito interessantes





