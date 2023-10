PSD questiona Governo sobre Rita Sá Machado para a DGS

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.processo de escolha da nova diretora-geral da Saúde,

considerando que houve falta de “transparência” e que “demorou de tal forma” que o escrutínio público ficou “comprometido”. No documento assinado por 13 deputados, por um lado, os social-democratas questionam Manuel Pizarro sobre a

data concreta em que tomou conhecimento da intenção de Graças Freitas “em não renovar o seu mandato enquanto diretora-geral da Saúdepara abrir o procedimento concursal para a nomeação do novo diretor-geral da Saúde”.da entidade que gere o recrutamento de dirigentes da Administração Pública “ headtopics.com

alguma listagem de candidatos para o cargo de diretor-geral da Saúde e, em caso afirmativo, qual o seu número total”.ao ECO. A antiga ministra da Saúde considerou que “este concurso demorou bastante tempo”, dado que Graça Freitas tinha anunciado “a sua saída atempadamente”. Foi lento, demasiado lento”, o que “mostra bem que a Administração Pública não é rápida a decidir”, corroborou Francisco George.

A médica, e até então Conselheira da Organização Mundial de Saúde (OMS) na área da saúde e migrações, assume funções a 1 de novembro, por um período de cinco anos. De notar que, apesar de Graça Freitas ter comunicado ao Governo no final do ano passado que tinha a intençãoNo momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso. headtopics.com

