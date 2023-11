Reunião entre Ministério da Saúde e sindicatos médicos termina sem acordo

Foram cerca de duas horas de reunião e mais uma vez, o encontro entre o Ministério da Saúde e os sindicatos médicos terminou sem acordo. À saída do encontro, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) afirmou que o ministro ficou de analisar a proposta que apresentaram de um aumento salarial intercalar de 15%. Mas à saída do encontro, Manuel Pizarro afirmou que esse aumento é 'insustentável' do ponto de vista orçamental.

Está marcada mais uma reunião para a próxima terça-feira. Será a última. A revisão salarial tem sido um dos pontos em que os sindicatos e o Governo menos se têm aproximado. Os médicos pedem um aumento transversal de 30%, para reposição do poder de compra perdido nos últimos anos e para anular o efeito da inflação, enquanto o Ministério da Saúde não tem ido além de uma proposta de aumento de 5,5% - que, a juntar ao aumento salarial, já aprovado para o próximo ano se traduziria num aumento de 8,5%





