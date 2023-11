Hospitais reencaminham doentes para centros de saúde em Portugal

Depois de um fim de semana de grande afluência às urgências, há hospitais que estão a reencaminhar doentes para os centros de saúde. Há hospitais que estão reencaminhar doentes para os centros de saúde para aliviar a pressão que tem existido. Um dos agrupamentos de centros de saúde de Lisboa diz que ainda não houve necessidade de alargar os horários, mas que essa opção está a ser ponderada.

"Dei uma queda, fui para o hospital, magoei-me num braço e mandaram-me fazer uma radiografia, como não tinha nada partido, mandaram-me vir ao meu médico de família. Ora se eu estou num hospital e se estou num sítio onde posso fazer todo um tipo de exames, porque é que tenho de ocupar e perder um dia no centro de saúde, para fazer esse tal exame?"."A gente aqui no centro de saúde não faz o que faz no hospital, por muitos problemas que a gente leve, a gente tem de fazer exames e essas coisas que aqui não fazem nada", referiu a utente Maria da Conceição. A falta de médicos e o tempo de espera são outras falhas apontadas pelos utentes no centro de saúde de Sete rios, em Lisbo





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Astronautas simulam ambiente lunar na Gruta do Natal nos AçoresSete astronautas, de diferentes nacionalidades, vão estar isolados no local durante sete dias.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Santa Casa: O projeto de sete milhões e com sete anos que continua fechadoA Santa Casa tem praticamente pronto o empreendimento para uma residência sénior em Monsanto num edifício doado pela Nestlé já em 2016. Mas sem abrir.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Falta de médicos nos hospitais e o aumento do desemprego em PortugalSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Hospitais em Portugal podem ter serviços de urgência fechadosA previsão é feita pela direção executiva do SNS. Os profissionais de saúde apelam aos portugueses que liguem para o SNS24 ou para o 112 antes de se dirigirem às urgências.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Falta de médicos causa constrangimentos em hospitais de PortugalNovembro está a ser um dos piores meses do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 37 serviços de urgência de hospitais de todo o país vivem constrangimentos, devido à falta de médicos.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Hóquei em patins. FC Porto também avança para a Liga dos CampeõesPortugal vai estar representado por sete equipas na fase de grupos da prova.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »