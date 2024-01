Encontrada morta mulher de 62 anos desaparecida desde o final de novembro em Lisboa. Presidente da Boeing admite erro após queda de porta de avião em pleno voo da Alaska Airlines. 21 drones e mísseis abatidos em ataque de Huthis no Mar Vermelho. 'Gosto de touradas': Bárbara Norton de Matos comenta namoro com toureiro. 'Sites' do JN, DN e O Jogo 'paralisados' devido à greve de 24 horas na Global Media. Circulação de comboios da CP com perturbações hoje devido a greve de trabalhadores.

Para a Plataforma Cívica, opções para a base aérea no Montijo 'representam graves prejuízos para a segurança, a saúde e o bem-estar das populações, bem como graves atentados ao meio ambiente'. A Plataforma Cívica Aeroporto BA6-Montijo Não defendeu esta terça-feira um aprofundamento da auditoria do Tribunal de Contas (TdC) ao contrato de concessão da ANA/VINCI que avalie se o mesmo não deverá ser declarado 'parte de um crime económico'





Milhares de proprietários de Alojamento Local em Lisboa e Porto não fizeram prova de vidaAs câmaras municipais de Lisboa e do Porto só em janeiro deverão começar a analisar os comprovativos de atividade do Alojamento Local, uma condição imposta pelo Mais Habitação para manter o registo. Milhares de proprietários não fizeram prova de vida dentro do prazo.

Lotação esgotada no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária no aeroporto de LisboaO Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária no aeroporto de Lisboa está com lotação esgotada. Desde que a PSP assumiu as novas funções de controlo de fronteira e asilo, foram registados 142 pedidos de asilo, dos quais 36 foram considerados infundados.

Santa Casa de Lisboa garante acompanhamento a mais de 2800 pessoasEm entrevista ao DN, Ana Jorge, provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, revela que a a Unidade de Emergência da instituição que dirige garante o acompanhamento permanente a um total de 2831 pessoas, entre as quais 1583 são de nacionalidade estrangeira. A Santa Casa recebe cerca de 27% das receitas dos jogos sociais, verbas que aplica na prossecução da sua missão social, nomeadamente no apoio a estas pessoas vulneráveis.

Governo critica investimento da Vinci no aeroporto de LisboaO Governo criticou o investimento da Vinci no aeroporto de Lisboa, afirmando que está 19% abaixo do previsto na privatização. Em causa está o prazo de 120 dias dado pelo Executivo à ANA Aeroportos para apresentar projetos para o cumprimento das obrigações específicas de desenvolvimento no Aeroporto Humberto Delgado, cujas obras têm de estar concluídas até 2027.

Governo critica investimento da Vinci no aeroporto de LisboaO Governo criticou o investimento da Vinci no aeroporto de Lisboa, afirmando que está 19% abaixo do previsto na privatização. E as críticas não se fizeram esperar, com a concessionária a afastar as acusações.

Consulta das gémeas luso-brasileiras no Hospital de Santa MariaA primeira consulta das gémeas luso-brasileiras no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, ocorreu a 05 de dezembro de 2019, altura em que estavam em funções na Secretaria de Estado da Saúde António Sales e Jamila Madeira. Segundo o relatório final da auditoria pedida pelo Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), a que a Lusa teve acesso, as duas meninas foram referenciadas (pedido de consulta) pelo secretário de Estado da Saúde.

