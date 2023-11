Depois de conseguirem casa, pais que viviam numa tenda em Carcavelos querem recuperar a guarda dos filhos

“Ofereceram-nos uma casa, foi como se nascêssemos outra vez”: Casal viveu durante meses numa tenda em Carcavelos Existem cada vez mais pessoas a viver em tendas e pedaços de cartão em muitos outros locais, como na freguesia de Arroios, em Lisboa.Autoridade prevê vento e chuva forte, agitação marítima e queda de neve.

Segundo dados da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) este ano foram emitidas 4.082.440 liquidações de IMI, sendo 916.359 de valor até 100 euros.Mais de dois milhões de fiéis mantêm a tradição de dedicar um dia aos mortos junto das sepulturas. Crisântemo é a flor mais procurada: em Lisboa oscila entre os 2,5 e três euros.

João e Danielle tiveram de abandonar um T1 em Lisboa. Gabriel, de 5 anos, e Santiago, de 10, vivem numa casa de acolhimento em Carcavelos há cinco meses."A situação tem sido muito complicada. As rendas das casas estão demasiado altas. O que recebemos não dá para tudo", conta Nelson, que mora na Quinta dos Ingleses há cerca de dois anos.

CMJORNAL: Adeptos do Leixões agredidos por 20 encapuzados depois de jogo de voleibol feminino em MatosinhosÀ chegada das autoridades, os agressores já tinham fugido, pelo que os agentes apenas identificaram duas vítimas.

PUBLICO: Três semanas depois, Governo revela aumento de 17 milhões para a FCTAumento de 2,5% no orçamento atribuído à Fundação para a Ciência e a Tecnologia representa um crescimento inferior ao do ano passado. Governo aposta no reforço da ligação a Espanha na ciência.

CMJORNAL: Condutor abandona carro na estrada depois de sofrer despiste no viaduto Eduardo Pacheco em LisboaNo local esteve o Regimento Sapadores de Bombeiros de Lisboa.

CMJORNAL: Um dia sem mortes por Covid-19 mais de dois anos depoisNos últimos dias verificou-se uma redução de novos casos e, também, da mortalidade.

SICNOTICIAS: Primeira Liga: depois do tropeção na Polónia, Sporting vence no Bessa e é líder isoladoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

ATELEVISAO: Liliana Filipa e Daniel Gregório superam crise na relaçãoO casal volta a mostrar-se junto, depois de rumores de uma alegada separação.

