Hezbollah reivindica três ataques contra alvos israelitas no norte do país

O grupo xiita libanês Hezbollah reivindicou esta quarta-feira a autoria de três novos ataques contra alvos israelitas no norte de Israel, mantendo o fogo cruzado das últimas três semanas. Na tarde desta quarta-feira, lançaram"projéteis de artilharia e mísseis" contra o quartel-general do"novo batalhão de Zarit", onde o exército israelita estava a"concentrar os seus veículos e forças", em Khallet Wardah, causando baixas, embora não tenham especificado o número.

Desde a intervenção israelita na Faixa de Gaza, os confrontos ao longo da fronteira têm vindo a intensificar-se, transformando-se numa troca quase contínua de mísseis e bombardeamentos, com 49 mortos nas fileiras do grupo xiita e cerca de 29.000 deslocados internos só do lado libanês.

A escalada de tensão na fronteira, a mais elevada desde 2006, matou pelo menos 71 pessoas: oito em Israel - sete soldados e um civil - e pelo menos 63 no Líbano, incluindo oito civis, entre os quais um operador de câmara da Reuters, 49 membros do Hezbollah e seis membros de milícias palestinianas.Acompanhe o conflito ao minuto.

É neste emaranhado descrito como "uma teia de aranha" que se escondem os mais de 200 reféns capturados nos ataques de 7 de outubro.

