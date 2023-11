Tempestade Ciáran coloca parte do país sob aviso laranja

Terror"bateu à nossa porta e pode bater à vossa". Telavive pede solidariedade, cessar-fogo e regresso dos refénsOs distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real e Porto estão, desde as 21h00 desta quarta-feira, sob aviso laranja da meteorologia. O Instituto do mar e da Atmosfera prevê chuva intensa e persistente."Prevê-se que a chuva seja mais intensa no início da noite na região do Litoral Norte.

O aviso passará a vermelho"com ondas de noroeste com sete a oito metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros, entre as 09 horas de amanhã, quinta-feira, e as 9 horas de sexta-feira, altura em que passará novamente para o nível laranja, válido até às 15 horas".

"É expectável o aumento do risco de galgamentos costeiros durante os períodos de preia-mar", face às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), aponta a autarquia. Quanto à precipitação,"encontra-se emitido aviso amarelo, com períodos de chuva, por vezes forte, entre as 18 horas de hoje, dia 1, e as 3 horas de amanhã", quinta-feira.

Relativamente ao vento, são esperadas rajadas até 80 km/h, em especial no litoral, entre as 21 horas de hoje, dia 1, e as 15 horas de amanhã, dia 2.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

OBSERVADORPT: Ventos que formaram a violenta tempestade Ciarán encurtaram voos em hora e meiaO fluxo polar que levou à formação da violenta tempestade Ciarán fez também com que se batessem recordes na aviação. Atravessar o Atlântico, da América ao Reino Unido, demorou menos hora e meia.

RTPNOTICIAS: Vários países europeus afetados pela tempestade CiaránA tempestade Ciaran está a afetar diferentes países europeus. Há já várias inundações, mas sem registo de feridos.

RTPNOTICIAS: Tempestade Ciarán afeta várias cidades europeiasRTP Notícias - Descrição

DNTWIT: Tempestade Ciarán pode causar os ventos mais fortes em décadas em França e InglaterraEm França estão previstos ventos com rajadas de cerca de 145 km/h na Bretanha, Normandia e Pays de la Loire. Em Inglaterra, serviço de meteorologia emitiu alertas de mau tempo para ventos com rajadas de cerca de 130 km/h.

SICNOTICIAS: 'Preparem kits de emergência': tempestade Ciarán a caminho de França e InglaterraSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

RENASCENCA: Tempestade Ciarán pode causar os ventos mais fortes em décadas em França e InglaterraFran&231;a, Inglaterra e outros pa&237;ses da Europa ocidental poder&227;o enfrentar alguns dos ventos mais fortes registados em d&233;cadas &224; medida que a tempestade Ciar&225;n avan&231;a em dire&231;&227;o &224; costa, alertam meteorologistas.

