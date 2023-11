Adeptos do Leixões agredidos por 20 encapuzados depois de jogo de voleibol feminino em Matosinhos

"Pensei que ia morrer afogado": Surfista português suturado com 50 pontos na cara após bater contra rochaCatarina viu as imagens do acidente de Ivo.

Segundo fonte da PSP, o ataque aconteceu já no exterior do pavilhão, a Nave de Matosinhos. À chegada das autoridades, os agressores já tinham fugido, pelo que os agentes apenas identificaram duas vítimas, no caso dois adeptos do Leixões que tinham sido agredidos, mas que recusaram assistência hospitalar.

Segundo foi possível apurar, apesar do jogo ter sido entre Leixões e Vitória Sport Club, há suspeitas de que a emboscada se tenha tratado de uma vingança por parte de adeptos 'casuals' do FC Porto, devido aos incidentes que tiveram lugar, no Estádio do Mar, num encontro de futebol entre o Leixões e o FC Porto B, a contar para a Liga 2, no dia 1 de outubro.

"Pensei que ia morrer afogado": Surfista português suturado com 50 pontos na cara após bater contra rochaEx-atleta acredita que houve intencionalidade no golpe com patim que matou jogador de hóquei no geloCarlos Alcaraz afastado à primeira no Masters 1.000 de Paris

Tenista espanhol perdeu com o 45.º jogador do ranking ATP por claros 6-3 e 6-4, em uma hora e 38 minutos. "Faltei aos controlos porque tinha um problema de consumo de droga", confessa o surfista Vasco RibeiroPortugal e Espanha assinam acordo com vista a futura Liga Ibérica de hóquei no geloPortugal sagra-se campeão europeu de ginástica acrobática

:

PUBLICO: Vice-presidente terá usado talho para desviar 190 mil euros do Leixões“Clube do Grande Porto” mencionado pela Procuradoria-Geral Regional do Porto é emblema leixonense, que promete reagir em comunicado ainda esta terça-feira.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Matosinhos recebe primeiro centro europeu de cloud securityMatosinhos tem o primeiro centro de excelência especializado em Cloud Security da Europa, com 50 profissionais alocados maioritariamente a clientes estrangeiros, entre eles norte-americanos.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Adeptos do Sporting cantam nome de Bas Dost no BessaHomenagem ao antigo avan&231;ado leonino, que caiu inanimado no relvado durante uma partida do campeonato dos Pa&237;ses Baixos.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Manuel Serrão: “VAR causa a confusão”Para o comentador da CMTV, o VAR s&243; serve para confundir os adeptos.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Adeptos ‘casuals’ do Benfica julgados por violar rapaz com pau por ter amigos sportinguistasMesmo jovem viria, posteriormente, a ser agredido e fotografado nu.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Pai denuncia adeptos do Barcelona que atacaram criança autista por usar cachecol do Real MadridSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »