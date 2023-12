Conflito israelo-palestiniano continua com ataques do Hamas e retaliação de Israel

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre o reacender do conflito israelo-palestiniano, após a vaga de ataques do Hamas e a consequente retaliação das forças do Estado hebraico. Moscovo apela à ONU para organizar conferência internacional sobre o conflito entre Israel e Hamas. Reportagem em Israel. Guerra está a paralisar sector do turismo. Os combates não cessam no enclave. Já na Cisjordânia, um ataque com drones israelitas matou pelo menos sete palestinianos.

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou na quarta-feira que a guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano na Faixa de Gaza causou 18 608 mortos desde o início dos ataques aéreos israelitas. Na última noite a chuva forte provocou várias inundações o que agravou ainda mais a vida dos milhares de palestinos que estão nos campos de refugiados que estão ser montados no sul da Faixa de Gaza, junto à fronteira com o Egito





As telecomunicações na Faixa de Gaza estão fora de serviço por falta de combustível. O chefe da diplomacia europeia pede a Telavive que 'não se deixe consumir pelo ódio'. Três cidadãos portugueses morrem em bombardeamento na Faixa de Gaza.

O major-general João Vieira Borges analisa os pontos mais relevantes no conflito entre Israel e Hamas, incluindo o ataque ao hospital al-Shifa e a falta de informações sobre os reféns capturados pelo Hamas.

Confronto com Hamas na faixa de Gaza já fez 420 mortos entre os militares israelitas. Hamas pede ao Conselho de Segurança da ONU fim a 'guerra brutal' em Gaza. Guerra no Médio Oriente.

Acompanhe as últimas notícias sobre o reacender do conflito israelo-palestiniano, após os ataques do Hamas e a retaliação das forças israelenses.

Na sequência do conflito Israel-Hamnas, intensificam-se agora outras frentes do conflito, nomeadamente pelo movimento Hezbollah, na Cisjordânia e no Iémen.

Israel: familiares dos reféns detidos pelo Hamas iniciam uma marcha de cinco dias

