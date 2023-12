Aumento nas compras de Natal em Portugal

Portugueses desembolsaram em média 34,48 euros por compra, menos 4% ou 1,36 euros do que nos primeiros 20 dias de dezembro de 2022.

Adversidades como as altas taxas de juro no crédito à habitação ou até mesmo a inflação, que, em 2023, continuou a produzir um impacto significativo nos preços ao consumidor, não demoveram as famílias de gastar mais nesta corrida às compras de Natal, assim o revelou o cenário comercial português nos primeiros vinte dias de dezembro, ao registar não só um aumento homólogo de 14% nos pagamentos efetuados com cartão, como também um avanço de 10% na faturação total. Banco de Portugal quer obrigar empresas a aceitar um meio de pagamento eletrónico. Estes dados pertencem ao Reduniq Insights e foram compilados pela rede nacional de aceitação de cartões da marca Unicre, que detém cerca de 70% da quota de mercado, a pedido do DN/Dinheiro Vivo. Numa análise mais detalhada, entre dia 1 e 20 deste mês, destacaram-se alguns períodos-chave no que toca às receita





dinheiro_vivo » / 🏆 13. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

A magia do Natal e a figura do Pai NatalHá mais de 20 anos que Severino Moreira e Fernando Matias vestem o fato vermelho nesta altura do ano para ouvir os pedidos e desabafos das crianças que se sentam nos seus colos e, de olhos brilhantes, contemplam as suas barbas.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Turismo em Portugal tem expectativa de aumento nas reservas de última horaAs taxas de ocupação no turismo em Portugal estão superando os números do ano passado e a expectativa é que aumentem ainda mais com as reservas de última hora.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Pai Natal deixa presentes em Portugal e alerta de ataques terroristas na EuropaO Pai Natal já está a caminho de Portugal. Saiba onde está a deixar presentes. Autoridades austríacas dizem que 'agentes terroristas estão a apelar a ataques contra eventos cristãos'. Serviços de segurança na Áustria, Alemanha e Espanha receberam indicações de que um grupo islâmico pretende realizar vários ataques na Europa, possivelmente na véspera de Ano Novo e no Natal.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Pressão inflacionista afeta preços de alimentos tradicionais de Natal em PortugalOs comerciantes de mercados em Lisboa, Porto e Coimbra confirmam ao ECO que alguns produtos tipicamente consumidos nesta altura, como o bacalhau, o cabrito e o queijo, subiram de preço face ao ano anterior.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Banco de Portugal prevê arrefecimento da economia e estagnação do emprego em PortugalO saldo orçamental deve chegar a uns impressionantes 1,1% este ano, mantém-se positivo no ano que vem, mas leva com o impacto de uma economia em arrefecimento acentuado, que deve crescer apenas 1,2% no ano que vem (cerca de metade do ritmo de 2023) e com o emprego a avançar uns míseros 0,1%, diz o banco central

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Maioria dos portugueses defende regularização de imigrantes, mas critica falta de controloDe acordo com um estudo da Lisbon Public Law a que a Lusa teve hoje acesso e que incluiu 1.000 entrevistas, 80,7% dos inquiridos “concorda com a regularização de imigrantes que trabalham e descontam para a segurança social” e 63,3% consideram que “os im...

Fonte: ojeconomico - 🏆 11. / 67 Consulte Mais informação »