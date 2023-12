Maioria dos portugueses defende regularização de imigrantes, mas critica falta de controlo

De acordo com um estudo da Lisbon Public Law a que a Lusa teve hoje acesso e que incluiu 1.000 entrevistas, 80,7% dos inquiridos “concorda com a regularização de imigrantes que trabalham e descontam para a segurança social” e 63,3% consideram que “os imigrantes devem ter acesso total ao SNS”, mas apenas 10,7% “considera que a imigração está controlada” e uma maioria (55,2%) elegeu “o facto de a imigração em Portugal estar descontrolada” como uma das suas principais preocupações.

