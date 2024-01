Atletas refugiados competirão nos Jogos Olímpicos Paris 2024

Os atletas de elite que deixaram os seus países na sequência de guerras, violações de direitos humanos e perseguições vão competir nos Jogos Olímpicos Paris 2024. Entre os atletas refugiados que fazem parte do programa olímpico há um que vive em Portugal. A escalada de conflitos a nível mundial fez com que mais de 114 milhões de pessoas tivessem sido deslocadas à força nos últimos anos.

Esse número foi divulgado em setembro do ano passado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), para quem um refugiado é «alguém que foi forçado a fugir de seu país por causa de perseguição, guerra ou violência». No desporto também se vive essa realidade. Foi nesse sentido que surgiu, em 2015, uma equipa olímpica para proporcionar aos atletas de elite refugiados uma chance de se qualificarem para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos nas modalidades individuais. Esses atletas recebem um apoio financeiro anual que lhes permite viver no país de acolhimento e preparar o apuramento para as olimpíadas





