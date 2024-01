Oportunidades e armadilhas de investimento em 2024

Das ações às obrigações, passando pelos depósitos a prazo, as oportunidades de investimento que se vislumbram em 2024 são muitas, mas também são várias as armadilhas para a carteira dos investidores. que tentam responder a questões que mais irão afetar a economia e os mercados, tanto a nível nacional como internacional.

Os preços das casas, as descidas nas taxas de juro, o peso do abrandamento externo na economia portuguesa, a evolução dos preços do petróleo, onde investir o seu dinheiro e, claro, o impacto da instabilidade política no país são os temas que serão abordados. À medida que entramos em 2024, a desaceleração da economia global emerge como a única certeza no horizont





