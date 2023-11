Antuérpia segue em frente na Taça

O Antuérpia, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, apurou-se para os oitavos de final da Taça da Bélgica, ao vencer fora o Lierse, do segundo escalão, por 4-1. Em Lier, Alderweireld, LLenikhena, De Laet e Oulare, com um golo na própria baliza, marcaram para o Antuérpia.O FC Porto, segundo colocado do Grupo H, com seis pontos, recebe o conjunto belga, quarto, com zero, em 7 de novembro, no Dragão, para a quarta jornada da Liga dos Campeões.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

RTPNOTICIAS: Antuérpia, adversário do FC Porto na `Champions`, avança na Taça da BélgicaO Antuérpia, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, apurou-se hoje para os oitavos de final da Taça da Bélgica em futebol, ao vencer fora o Lierse, do segundo escalão, por 4-1.

RTPNOTICIAS: FC Porto soma terceiro triunfo na Taça Europa de basquetebolO FC Porto somou hoje o terceiro triunfo em outros tantos encontros na Taça Europa de basquetebol, desta vez ao superar em casa o Manisa, da Turquia, por 84-67.

RTPNOTICIAS: Union Berlim, adversário do Braga na Champions, eliminado da Taça da AlemanhaO Union Berlim, adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões, foi hoje eliminado nos 16 avos de final da Taça da Alemanha em futebol ao perder em Estugarda por 1-0.

RENASCENCA: Al Nassr segue na Taça da Arábia SauditaEliminat&243;ria decidida por Man&233; no prolongamento.

SICNOTICIAS: Taça da Liga: Benfica dá 'dois pontapés' na crise e vinga-se no AroucaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

RENASCENCA: Benfica regressa às vitórias e assume liderança do grupo na Taça da LigaRecorde os melhores momentos da partida e veja os golos em rr.pt.

