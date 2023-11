FC Porto soma terceiro triunfo na Taça Europa de basquetebol

A superioridade ficou ainda mais evidente no final do terceiro período, altura em que o clube da Invicta passou a liderar com 10 pontos de diferença, fechando o encontro com uma vantagem de 17 pontos. Anthony Barber e Cleveland Melvin, com 25 pontos cada, foram os jogadores em destaque nos 'dragões', enquanto Daron Russel anotou 24 no lado turco.

O FC Porto lidera a 'poule' E, com seis pontos, seguido do Manisa, segundo, com cinco, e do Bakken Bears e Norrkoping, que hoje se defrontam, ambos com dois.

:

RTPNOTICIAS: Antuérpia, adversário do FC Porto na `Champions`, avança na Taça da BélgicaO Antuérpia, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, apurou-se hoje para os oitavos de final da Taça da Bélgica em futebol, ao vencer fora o Lierse, do segundo escalão, por 4-1.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Taça da Liga: Benfica dá 'dois pontapés' na crise e vinga-se no AroucaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Benfica regressa às vitórias e assume liderança do grupo na Taça da LigaRecorde os melhores momentos da partida e veja os golos em rr.pt.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Benfica vence em Arouca e dá passo importante rumo à ‘final four’ da Taça da LigaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Benfica bate Arouca e fica mais perto das “meias” na Taça da LigaEquipa de Roger Schmidt voltou aos triunfos e poderá garantir acesso à “final four” da prova frente ao AVS, líder da II Liga, a 21 de Dezembro.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Benfica vence em Arouca e dá passo importante rumo à final four da Taça da LigaUm golo de Ángel di María, aos 26 minutos, deixou os encarnados em vantagem, que foi ampliada aos 74, através de Arthur Cabral.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »