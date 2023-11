João Queiroz: “Roger Schmidt continua perdido”

Vítor Pinto: “Gyökeres tem de estar fresquinho que nem uma alface sueca para o jogo com o Benfica”Carro destruído em despiste na Radial de Benfica em LisboaTrês cremes de olhos (realmente) eficazes contra os papos e as olheiras por menos de ?10

CMJORNAL: António Salvador: “Roger Schmidt tem sido muito infeliz nas declarações”O comentador da CMTV criticou o discurso de Roger Schmidt.

CMJORNAL: José Manuel Freitas: “O Benfica está mais intranquilo que Roger Schmidt”Treinador dos encarnado voltou a ver len&231;os brancos no final do jogo com o Casa Pia no campeonato e n&227;o fez a habitual confer&234;ncia de imprensa de antevis&227;o do jogo com o Arouca da Ta&231;a da Liga.

CMJORNAL: João Queiroz: “Quando o coletivo o acompanha, Di María é preponderante”Para o comentador da CMTV, o internacional argentino cresce quando est&225; em sintonia com a equipa.

CMJORNAL: O onze do Benfica para o jogo com o Arouca. Roger Schmidt volta a mexer na equipaConsulte as escolhas de Roger Schmidt para este encontro.

DNTWIT: Schmidt procura evitar o seu pior início de temporada em sete anosÉ preciso recuar a 2016 para encontrar uma época em que o treinador alemão não venceu pelo menos 10 dos primeiros 15 jogos. Perder esta terça-feira em Arouca significa o adeus à Taça da Liga.

CMJORNAL: Schmidt à prova em momento decisivoEstrutura do futebol encara o jogo desta terça-feira em Arouca como uma final.

