João Queiroz: “Quando o coletivo o acompanha, Di María é preponderante”

CMJORNAL: 'Pensei que ia morrer afogado': Surfista português suturado com 50 pontos na cara após bater contra rochaVasco Ribeiro surfava no mar de Marrocos quando caiu numa onda.

RENASCENCA: Hospital de S. João já opera doentes de outras seis unidades hospitalaresA falta de m&233;dicos est&225; a condicionar o funcionamento de 38 hospitais no pa&237;s. M&233;dicos em Luta alertam para a “trag&233;dia” que poder&225; ser o m&234;s de novembro.

PUBLICO: As estrelas-do-mar são um bicho de cinco cabeçasOnde fica a cabeça de uma estrela-do-mar? O enigma não tinha resposta há décadas e décadas, mas uma equipa de cientistas dos Estados Unidos engendrou uma nova contagem: são, afinal, cinco cabeças.

ATELEVISAO: Que amor! João Baião partilha momento único e fãs reagem: 'Tão bonita a forma como ama os animais...& ...João Baião partilhou um registo junto de 'Suzete'.

OBSERVADORPT: Israel mobiliza navios para o Mar Vermelho após ataques dos huthis do IémenAs forças israelitas intercetaram “uma ameaça aérea que foi identificada na zona do Mar Vermelho”, a sul da cidade de Eilat. Os rebeldes huthis têm lançado vários mísseis na direção de Israel.

SOLONLINE: Israel reforça posição no Mar Vermelho após ataques de huthis do IémenNascer do SOL

