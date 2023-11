Antuérpia, adversário do FC Porto na `Champions`, avança na Taça da Bélgica

O FC Porto, segundo colocado do Grupo H, com seis pontos, recebe o conjunto belga, quarto, com zero, em 07 de novembro, no Dragão, para a quarta jornada da Liga dos Campeões.

:

RENASCENCA: Bélgica interceta lotes falsificados de Ozempic que continham insulinaPacientes da &193;ustria e do Reino Unido foram hospitalizados nas &250;ltimas semanas devido ao uso de unidades fraudulentas do medicamento.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Benfica regressa às vitórias e assume liderança do grupo na Taça da LigaRecorde os melhores momentos da partida e veja os golos em rr.pt.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Benfica vence em Arouca e dá passo importante rumo à ‘final four’ da Taça da LigaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Benfica bate Arouca e fica mais perto das “meias” na Taça da LigaEquipa de Roger Schmidt voltou aos triunfos e poderá garantir acesso à “final four” da prova frente ao AVS, líder da II Liga, a 21 de Dezembro.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

REVISTASABADO: Benfica vence em Arouca e dá passo importante rumo à 'final four' da Taça da LigaUm golo de Ángel di María, aos 26 minutos, deixou os 'encarnados' em vantagem ao intervalo, que foi ampliada aos 74, através de Arthur Cabral.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Benfica vence em Arouca e dá passo importante rumo à final four da Taça da LigaUm golo de Ángel di María, aos 26 minutos, deixou os encarnados em vantagem, que foi ampliada aos 74, através de Arthur Cabral.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »