Ajuda do Egipto. Número de feridos é 'uma gota no oceano', diz médico da OMS

As autoridades egípcias prepararam um hospital de campanha junto à fronteira para receber os feridos, sendo que os casos graves ou que precisem de cuidados especiais vão ser transferidos para outros hospitais.

O clínico de emergência médica da Organização Mundial da Saúde, Nélson Olim, vê esta ajuda que está a ser prestada pelo Egito como uma gota no oceano. O médico frisa que o número de palestinianos feridos, autorizados a sair de Gaza, é muito reduzido face à dimensão da tragédia.

Tendo conhecimento da realidade em Gaza, Nélson Olim alerta para o possível agravamento do estado de saúde dos doentes crónicos do enclave. O médico da OMS avisa que a situação no terreno se pode agravar caso haja um surto de sarampo ou de cólera.

