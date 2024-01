Bharat ke videshi vitaran nivesh 22 mahine ki unchi par khade hue

MUMBAI/NEW DELHI (Reuters) - Bharat ke bahar ke videshi vitaran nivesh 7 hafte tak badhte rahe aur 29 December tak 623.20 billion dollar ke karib 22 mahine ki unchi par khade hue, jankari central bank ke dvara shukravar ko dikhai gayi. Nivesh pichle chhah hafte mein kul 30.12 billion dollar badhne ke baad, samacharit hafte mein 2.76 billion dollar se badhe.

Videshi mudra sampatti mein parivartan Reserve Bank of India (RBI) ki hastakshep ke karan hota hai, sath hi videshi sampatti ke mulyankan ya mandi ke karan bhi. Reuters ke FX visheshgyon ke ek matanusar, RBI dvara videsh vitaran ke prabandhan ke bavjood US ke byaj dar mein kati hui bazaar ki satta ke liye, rupee ko is saal bhi tight range mein vyapar ki ummid hai. Videshi vitaran nivesh mein Bharat ki antarrashtriya mudra kosh ki reserve tranche sthiti bhi shamil hai. Samacharit hafte mein, rupee ne dollar ke khilaf 83.0950 se 83.3500 tak ek seemit range mein vyapar kiya aur haftawarik kamzori darj ki





Pakistan Mein Saaf Pani Ka MaslaPakistan mein saaf peene ka pani ka aik bara masla hai. Bohat se logon ko saaf peene ka pani nahi milta, jis ki wajah se bimariyan phailti hain aur sehat ki saholiyat bhi kam hoti hai. Is ke ilawa, pani ki farahmi mein hone wali kharabiyan aur pipelines se judi dusri masail ki wajah se is ki quality bhi khatre mein hai aur is mein insani sehat ke liye nuqsan dah ajza maujood hote hain. Waise bhi, hum barish jesi qudrati zariye se jo pani istemal kar rahe hain, us ki miqdar itni nahi hai keh woh khud ba khud puri hojaye. Isi tarah, humari zameen ke neeche wala pani bhi tezi se kharab ho raha hai. Pani ka namak nikalne ka tariqa aik hal hai jis se samandari pani ko istemal kiya ja sakta hai. Lekin yeh hal sirf woh shehron ke liye hai jo Arabian Sea ke kinare par waqia hain. Ya toh humein samjhna hoga keh humare samne wale mausam ki tabdeeli aur kam barish ke sath sath nadiyon mein pani ki kami ke sath sath jo asal masla hai, us ka samna kaise karna hai.

Jos Buttler: England Caribbean dars se khush hai, T20Is haar ke bawajoodJos Buttler ne kaha hai ke West Indies ke khilaf England ke T20I series haar ke bawajood, wo is safar ko kamyab samajhte hain. Unhone kaha, 'Haarne ke baad yeh kehna mushkil hai, lekin maine kuch bahut acchi cheezein samjhi hain.' Unki team ko Trinidad mein hua decider mein chaar wickets se haraya gaya tha. England ne is paanch match ki series ke liye kabhi chhupa nahi rakha tha ke yeh jeetne ke liye nahi, balki jaankari hasil karne ke liye bhi thi. Series ki shuruat mein do haar ke baad, England ne ek team meeting ki jahan unhone wada kiya ke wo West Indies ke khilaf 'aag se aag ladhenge', kyunki West Indies ne pehle do match mein unse 13 sixes zyada maare the.

2023 mein Bharatiya film industry ke top 10 filmein2023 mein Bharatiya film industry ne duniya bhar ke audience ke dil jeetne wali kai shandar filmein dekhi. Saal ke top 10 Bollywood filmein ne gripping dramas se entertaining comedies tak aur soch-vichaar karne wali kahaniyon tak ka ek diverse range dikhaya. Pratibhashali abhinetriyon ke behatarin performances, nayi kahaniyon ka sangathan aur uchch utpadan maulya in filmein ko alag-alag banate hain. Ye filmein sirf deshi audience ke saath hi nahi, balki antarrashtriya star par bhi bade asar chhodti hain, jisse Bollywood ko global entertainment powerhouse ke roop mein mazbooti milti hai. Kuch aisi filmein jo nayi kahaniyon se lekar drishyaatmak jhalakon tak pahunchti hain, 2023 ke top 10 Bollywood filmein industry ki creativity aur audience ko kahaniyon se jodne ki kshamata ki gawahi deti hain.

Danica McKellar aur Scott Sveslosky ki das saal purani shaadiDanica McKellar aur Scott Sveslosky, ek vakil, das saal se zyada samay se shaadi shuda hain. Sveslosky bhi kahaniyan likhte hain, jinme se kuch filmein ban gayi hain.

Tommy Lee Bass: Mötley Crüe ke mashhoor drummerTommy Lee Bass, born on October 3, 1962, is a Greek-American drummer known for the hard rock band Mötley Crüe. Lee married Elaine Starchuk in 1984, Heather Locklear in 1986, and Pamela Anderson in 1995.

Gaza Strip mein jari sab se khatarnak jang ke beghair Israelis aur Palestinians kala saal khatam kar rahe hainIsraelis and Palestinians end a dark year on Sunday, with no end in sight to the deadliest military offensive on Gaza, triggered by Hamas' bloodiest attack on Israel. There has been no respite from Israel's air raids, artillery fire or ground fighting with Hamas in the Gaza Strip, to the despair of Palestinians surviving the onslaught. "We were hoping that 2024 would arrive under better auspices and that we would be able to celebrate the new year at home with our families," said Mahmoud Abou Shahma in a camp for displaced people in Rafah, on the Egyptian border. "We hope that the war will end and that we will be able to return to our homes and live in peace", said the 33-year-old from Khan Yunis, an epicentre of the conflict in the south of Gaza. Gaza's Hamas-run health ministry says the Israeli military campaign has killed at least 21,672 people, mostly women and children -- by far the heaviest death toll of any Israeli operation

