Tommy Lee Bass: Mötley Crüe ke mashhoor drummer

Tommy Lee Bass, 3 October 1962 tareekh ko paida hue, Mötley Crüe ke hard rock band ke liye mashhoor Greek-American drummer hain. Lee ne 1984 mein Elaine Starchuk se, 1986 mein Heather Locklear se aur 1995 mein Pamela Anderson se shaadi ki. Thomas Lee Bass, jise Tommy Lee ke naam se bhi jana jata hai, 3 October 1962 ko Athens, Greece mein paida hue. Wo Greek-American drummer hai jo Mötley Crüe ke liye mashhoor hai. Lee ki pehli safal band, Suite 19, early 80s mein Los Angeles mein thi.

Us waqt, usne apne future bandmate Nikki Sixx se mila, jinhone Lee ko Suite 19 chhodne ke liye raazi kiya. Sixx ek tamasha bhara band bana rahe the jo anthemic heavy metal par tawajjo dete the, Lee ke bajane se prabhavit hue aur dono saath mein bajane lage, Mötley Crüe banate hue. Band jaldi hi ek majboot fan base hasil ki aur 1981 mein apne independent label, Leathür Records par apna debut album 'Too Fast for Love' release kiya. Thodi der baad, Elektra Records ne band ko sign kiya aur 1982 mein unka debut album dobara release kiya





Yemen ke Houthi lashkar ne Red Sea mein teen jahazon par hamle kiye, US ne teen drones ko gira diyaYemen ke Houthi lashkar ne Red Sea mein teen commercial ships par ballistic missiles fire kiye, jabki ek US warship ne apni suraksha ke liye teen drones ko gira diya, saath hi ghante bhar ke hamle mein. Iran ke sahayog se Houthi ne do hamle kiye. Ye hamle Israel-Hamas yudh se jude ek series of maritime attacks mein ek escalation hai, jab ek hi Houthi hamle ke teetar ban gaye kai jahaz. US ne hamle ke baad Iran ko specifically target karke 'sabhi uchit jawabon ko vichar karenge' ki kasam khayi hai, jab se Tehran ke tezi se badh rahe nuclear program ke karan varshon se taane the. 'Ye hamle antarrashtriya vyapar aur samudri suraksha ke liye seedhe khatre hain,' US military ke Central Command ne ek bayan mein kaha. 'Ye hamle duniya bhar ke kai deshon ko pratinidhit karne wale antarrashtriya jahazon ke jeevanon ko khatre mein daal chuke hain.'

2023 mein Bharatiya film industry ke top 10 filmein2023 mein Bharatiya film industry ne duniya bhar ke audience ke dil jeetne wali kai shandar filmein dekhi. Saal ke top 10 Bollywood filmein ne gripping dramas se entertaining comedies tak aur soch-vichaar karne wali kahaniyon tak ka ek diverse range dikhaya. Pratibhashali abhinetriyon ke behatarin performances, nayi kahaniyon ka sangathan aur uchch utpadan maulya in filmein ko alag-alag banate hain. Ye filmein sirf deshi audience ke saath hi nahi, balki antarrashtriya star par bhi bade asar chhodti hain, jisse Bollywood ko global entertainment powerhouse ke roop mein mazbooti milti hai. Kuch aisi filmein jo nayi kahaniyon se lekar drishyaatmak jhalakon tak pahunchti hain, 2023 ke top 10 Bollywood filmein industry ki creativity aur audience ko kahaniyon se jodne ki kshamata ki gawahi deti hain.

Paul, Dimitrov through to Shanghai Masters fourth roundAmerican tennis sensation Tommy Paul demonstrated his resilience and determination as he triumphed over Frenchman Arthur Fils in a thrilling match at the Shanghai Masters on Monday.

South Korea opposition leader ends 24-day hunger strikeLee began his protest on Aug. 31 over government's economic mismanagement

Rosalie Chiang talks about Mei Lee who she have done the voice over for!Rosalie Chiang, who voices Mei Lee in the upcoming animated feature Turning Red has described her character as an emotional mess

Who wore what at Abu Jani Sandeep Khosla's glamorous party?Last night, designers Abu Jani and Sandeep Khosla held a lavish party to celebrate the premiere of their fashion film Mera Noor Hai Mashhoor.

