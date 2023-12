Danica McKellar aur Scott Sveslosky ki das saal purani shaadi

Danica McKellar aur Scott Sveslosky, ek vakil, das saal se zyada samay se shaadi shuda hain. Sveslosky bhi kahaniyan likhte hain, jinme se kuch filmein ban gayi hain. Danica McKellar aur unke pati, Scott Sveslosky, das saal se zyada khush rehte hain. Jinhonne November 2014 mein shaadi ki thi, ve sirf ek saal baad hi dating shuru ki thi.

Danica ne social media par bataya ki unki prem kahani October 2013 mein ek aam coffee date se shuru hui, jo anhoni hone par poora din lunch aur frozen yogurt ke saath guzra. Unhone apne lagatar date ko ek zindagi bhar saath rehne ka shuruat bataya. "Dhanyavaad Scott, tum sabse acche pati aur saathi ho, jiske baare mein maine kabhi sapne bhi nahi soche the," McKellar ne Instagram par unki tasviro ke saath likha. "Main tumse bahut pyaar karti hoon aur hamare saath ke saare safar. Aage bhi aur saalon ke liye!" "Voh likhne wala nahi hai! Voh vakil hai," usne 2023 mein kaha. "Voh sirf mere saath kuch karna chahti hoon jab mujhe kuch karna hota hai. Aur yeh jaan kar achha lagta hai ki voh iska hissa hai.





2023 mein Bharatiya film industry ke top 10 filmein2023 mein Bharatiya film industry ne duniya bhar ke audience ke dil jeetne wali kai shandar filmein dekhi. Saal ke top 10 Bollywood filmein ne gripping dramas se entertaining comedies tak aur soch-vichaar karne wali kahaniyon tak ka ek diverse range dikhaya. Pratibhashali abhinetriyon ke behatarin performances, nayi kahaniyon ka sangathan aur uchch utpadan maulya in filmein ko alag-alag banate hain. Ye filmein sirf deshi audience ke saath hi nahi, balki antarrashtriya star par bhi bade asar chhodti hain, jisse Bollywood ko global entertainment powerhouse ke roop mein mazbooti milti hai. Kuch aisi filmein jo nayi kahaniyon se lekar drishyaatmak jhalakon tak pahunchti hain, 2023 ke top 10 Bollywood filmein industry ki creativity aur audience ko kahaniyon se jodne ki kshamata ki gawahi deti hain.

Yemen ke Houthi lashkar ne Red Sea mein teen jahazon par hamle kiye, US ne teen drones ko gira diyaYemen ke Houthi lashkar ne Red Sea mein teen commercial ships par ballistic missiles fire kiye, jabki ek US warship ne apni suraksha ke liye teen drones ko gira diya, saath hi ghante bhar ke hamle mein. Iran ke sahayog se Houthi ne do hamle kiye. Ye hamle Israel-Hamas yudh se jude ek series of maritime attacks mein ek escalation hai, jab ek hi Houthi hamle ke teetar ban gaye kai jahaz. US ne hamle ke baad Iran ko specifically target karke 'sabhi uchit jawabon ko vichar karenge' ki kasam khayi hai, jab se Tehran ke tezi se badh rahe nuclear program ke karan varshon se taane the. 'Ye hamle antarrashtriya vyapar aur samudri suraksha ke liye seedhe khatre hain,' US military ke Central Command ne ek bayan mein kaha. 'Ye hamle duniya bhar ke kai deshon ko pratinidhit karne wale antarrashtriya jahazon ke jeevanon ko khatre mein daal chuke hain.'

Sheikh Rasheed Dabang Announcement | Kal Bhi Foj Kesath The Aaj Bhi Foj Kesath HainLatest News, Breaking News, Pakistan News, News Headlines

سلیم خان کی مفت آن لائن کتاب مہاتماگاندھی کی عینک اور بندر | Saleem Khan free Online Urdu Book Mahatma Gandhi ki Ainak aur BandarRead Here free online book of Saleem Khan titled Mahatma Gandhi ki Ainak aur Bandar

Pakistan’s Netflix series 'Jo Bachay Hain Sang Samait Lo' sets internet ablazePakistan’s Netflix series “Jo Bachay Hain Sang Samait Lo” sets the internet ablaze

