Mga estudyante mula Manila sumabak sa mga palaro sa Jakarta

Watch more News on iWantTFC INDONESIA - Sumabak sa iba-ibang sporting event ang mga estudyanteng kasapi ng Interscholastic Association of Southeast Asia Schools o IASAS na binubuo ng International School Manila, Jakarta Intercultural School, International School Bangkok, International School Kuala Lumpur, Taipei American School at Singapore American School.

Nagtagisan ang mga estudyante sa soccer kung saan Jakarta ang host ngayong taon. Iba-ibang nationality ang mga manlalaro ng Jakarta Intercultural School. Kasali sa koponan ang tatlong manlalarong Pinoy.

“The games are competitive. I like it. Everyone has a shot,” sabi ni Lenaum Palomo, estudyanteng Pinoy sa Jakarta Intercultural School. “Our team has been doing good today,” ani Iris Placer, estudyanteng Pinoy sa Jakarta Intercultural School. headtopics.com

“It’s not just about winning, it’s about being part of the team,” ani Annika Pangilinan, estudyanteng Pinoy sa Jakarta Intercultural School. “It really is exciting to see an opportunity for the boys play, compete at a very good level and they just want to be together, camaraderie and all,” ani Reggie Cariaso, International School Manila parent.

“Maganda ang IASAS na ‘to sa exposure ng mga bata lalo na sa international community. At may mga naglalaro din na mga may lahing Pinoy at kapag bumalik sila sa Pilipinas pwede silang maglaro sa mga unibersidad na kanilang papasukan,” sabi ni Herman Placer, Jr., Filipino parent, Jakarta Intercultural School Nauwi sa 'draw' ang laban ng dalawang koponan. Layon ng IASAS na paigtingin ang camaraderie at pagkakaibigan ng mga estudyante. headtopics.com

Miss Supranational Andrea Aguilera masaya sa pagtanggap ng mga PinoyNasa Pilipinas ngayon ang reigning Miss Supranational mula Ecuador, na masaya sa mainit na pagtanggap ng mga Pinoy. Read more ⮕

DFA sinisikap na mapayagang makalabas ng Gaza ang mga PinoyAyon sa DFA, sinisikap nilang makalabas ng Gaza ang mga Pilipino kasama ang kanilang mga pamilya. Read more ⮕

Mga pelikulang Pinoy tampok sa 28th Busan Int’l FilmfestPelikulang gawang Pinoy bumida sa 28th Busan International Film Festival Read more ⮕

Mga atletang Pinoy na nanalo ng medalya sa Asian Games ginawaran ng parangalGinawaran ng parangal at cash incentives ang mga atletang Pinoy na nanalo ng medalya sa 2023 Asian Games. Read more ⮕

Mga sundalong Pinoy na sumabak sa Korean war, kinilalaMga sundalong Pinoy na sumabak sa Korean War, binigyang pugay Read more ⮕

Mga natenggang balikbayan box, ipinamahagi sa mga pamilya ng OFWsNagbayad ang mga OFW sa mga overseas forwarder para sa shipping ng kanilang balikbayan box pero ang local deconsolidators ay hindi nabayaran. Read more ⮕