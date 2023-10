Mga natenggang balikbayan box, ipinamahagi sa mga pamilya ng OFWs

Ipinamahagi ngayong Huwebes ng Bureau of Customs (BOC) ang mga balikbayan box na inabandona ng mga forwarding company, dahilan para matengga ang mga ito sa warehouse.

Ipinadala ito bago magbakasyon ang anak ni Francisco sa Pilipinas pero nakabalik na ito sa Kuwait ay wala pa ring lumulutang na balikbayan boxes. Watch more News on iWantTFC Kalauna'y nakatanggap umano si Francisco ng email na nagsabing puwede na niyang pick up-in ang balikbayan box ng anak.

Bumiyahe pa mula Guiginto, Bulacan si Francisco papunta sa warehouse sa Sta. Ana, Maynila. Laking-pasasalamat umano niya na sa wakas ay nakita ang balikbayan box ng anak. Pagkakita sa mga ipinadala ng anak ay agad silang nag-video call sa anak para ipakita ang mga ipinadala niyang balikbayan boxes noong isang taon.Nagbayad ang mga OFW sa mga overseas forwarder para sa shipping ng kanilang balikbayan box pero ang local deconsolidators ay hindi nabayaran kaya hindi naihatid ang mga bagahe.Nagpalabas na rin ng memorandum ang BOC kung saan nire-require para sa registration ng mga deconsolidators ang performance bond na P2 milyon. headtopics.com

