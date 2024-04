Woerts: Kroes verdient hooguit een berisping

. "Hij komt terug", stelt Woerts over Kroes ."De leden willen hem graag terug, hij is natuurlijk een zeer gerespecteerd lid van Ajax . En het grappige is dat Van Praag vorige week gezegd heeft dat Kroes niet in het moreel kompas van Ajax past, want hij heeft een strafbaar feit gepleegd. Maar dan moet ik toch even in herinnering roepen: in 1993, met de uitspraak van de FIOD-affaire, is Ajax veroordeeld tot een miljoen gulden boete met een miljoen gulden voorwaardelijk.

"Arie van Eijden, toenmalig directeur, is veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijk en een boete van zestigduizend gulden”, vervolgt Woerts."Van Praag is vervolgens gewoon voorzitter van de KNVB geworden en Arie is directeur bij de KNVB geworden. Toen was het moreel kompas blijkbaar anders afgesteld dan het nu is.

