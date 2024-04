Kenneth Perez, Michael van Praag'ın Alex Kroes'in kovulmasını açıklamasını eleştiriyor

Kenneth Perez , eski bir profesyonel futbolcu, Ajax 'ta Alex Kroes 'in kovulmasının ardından Michael van Praag'ın verdiği röportaja şaşkınlıkla baktı. Perez, ESPN'de Kroes'in kovulması hakkında şunları söyledi: '1 Nisan geçmişti ama yine de oldukça ilginçti, değil mi?' Van Praag'ın Kroes'in uzaklaştırılmasını açıklama şekli, eski oyuncuya göre en hafif tabiriyle ilginçti. 'Sonra rvc başkanı Michael van Praag'ı görüyorsunuz...

Sanırım hiç kimseyi bir yöneticiyi kovarken kameranın önünde bu kadar parlayan birini daha önce hiç görmedim. Neredeyse parlıyordu.' 'Kullandığı kelimeler, benim için bunun ötesinde başka bir şey olduğunu gösteriyor. Kroes'in rvc için herhangi bir nedenle doğru kişi olmadığını düşünüyorum', diye sonuçlandırıyor Perez. 'Ama söyledikleri şuydu: 'Alex Kroes'in performansından çok memnunuz ve ihtiyacımız olan kişi o.'', sunucu Milan van Dongen hatırlatıyor. 'Doğru, ve bu nazikti', diye kabul ediyor Perez

Kenneth Perez Michael Van Praag Alex Kroes Ajax Rvc Futbol

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Perez vertrouwt Ajax niet: 'Heb nog nooit iemand zo zien glunderen als Van Praag'Kenneth Perez heeft met verbazing gekeken naar het interview dat Michael van Praag gaf na het wegsturen van Alex Kroes bij Ajax. De oud-prof vermoedt dat de rvc van Ajax

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Ajax voorzitter Michael van Praag heeft vertrouwen in komende transferperiodeAjax voorzitter Michael van Praag heeft vertrouwen in komende transferperiode ondanks schorsing van algemeen directeur Kroes

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Michael van Praag vindt het 'vreselijk' dat Alex Kroes op non-actief is gesteld bij AjaxMichael van Praag uit zijn teleurstelling over het op non-actief stellen van Alex Kroes bij Ajax en legt uit hoe de club het wegvallen van de algemeen directeur gaat opvangen.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

‘Nieuwe analisten nemen af en toe doodsbang plaats naast Kenneth Perez'Nico Dijkshoorn ergert zich groen en geel aan Kenneth Perez. Waar Dijkshoorn vroeger altijd groot fan was van de Deense analist, begint hij hem nu steeds meer op de zenuwen te werken.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

PSV-trainer Peter Bosz haalt uit naar Kenneth Perez: ‘Heb me kapot geërgerd’Peter Bosz heeft tijdens de voorbeschouwende persconferentie op Excelsior – PSV uitgehaald naar ESPN-analist Kenneth Perez. Laatstgenoemde zei zaterdagmiddag na NEC – PSV (3-1), nadat de trainer zijn interview had afgelegd, dat Bosz ‘een spel’ speelde en dat zijn woorden ‘toneel’ waren.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Onrust bij Ajax nog niet voorbij, Kenneth Perez vermoedt statement van geschorste directeurDe onrust bij Ajax is nog lang niet voorbij, vermoedt Kenneth Perez. De geschorste algemeen directeur Alex Kroes zat donderdag 'gewoon' op de tribune van de Johan Cruijff ArenA tijdens het gelijkspel van Perez denkt dat Kroes er niet voor niets zat. 'Het is een statement', aldus de ESPN-analist, die constateert dat de strijd nog niet gestreden is.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »