Hans Kraay junior onder de indruk van spel Excelsior tegen FC Volendam

Hans Kraay junior was afgelopen weekend onder de indruk van het spel van Excelsior tegen FC Volendam . Het was een belangrijk duel in de degradatiestrijd en" Marinus Dijkhuizen . Die hele sympathieke, beschaafde trainer van Excelsior ", begint Kraay bij ESPN. Een week voor het belangrijke duel met FC Volendam ging Excelsior met 2-1 onderuit tegen PEC Zwolle."Hij is een week lang volledig uit zijn plaat gegaan, in de aanloop naar de wedstrijd tegen FC Volendam.

Van de laatste 22 wedstrijden voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Volendam won Excelsior er slechts één. 'Dan ligt zelfs Dijkhuizen wakker", aldus Kraay."En niet geheel onterecht, want wie zijn ploeg vorige week uit bij PEC heeft zien spelen, die gaf er nog geen halve gevulde koek meer voor, dat Excelsior kanshebber was om de nacompetitie te ontlopen."Tegen PEC Zwolle maakte Excelsior een hele slechte beurt volgens Kraay.

Kraay zag dat de spelers van Excelsior er vanaf de aftrap er vol voor gingen tegen FC Volendam. Daarnaast speelden de Rotterdammers 'verschrikkelijk goed voetbal'."Je bent dan snel geneigd te denken dat de tegenstander slecht speelde, maar dit was puur de verdienste van Excelsior, heerlijk om te zien", aldus Kraay, die met Troy Parrott, Kenzo Goudmijn en Lance Duijvesteijn drie uitblinkers aanwijst."Kortom: de hand van de boze trainer was volledig zichtbaar.

Hans Kraay Junior Excelsior FC Volendam Marinus Dijkhuizen Degradatiestrijd

