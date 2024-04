Een lans gebroken voor Alex Kroes . De geschorste algemeen directeur is volgens de oud-voetballer nog steeds de aangewezen persoon om"Ik heb hier geen verstand van, maar volgens mij heeft hij geen moord gepleegd", begint Van der Vaart aan de talkshowtafel."Ik haat het woord 'moreel kompas' bijna. Ik wil dat mijn club weer uit de shit komt en ik denk nog steeds dat hij daar de juiste persoon voor is. Als het niet kan, kan het niet, maar ik hoop dat het allemaal meevalt." Kroes verwierf ruim 17.

000 aandelen, een week voor zijn Ajax-aanstelling in augustus 2023 werd bekrachtigd. Toen dat uitlekte, schorste de raad van commissarissen schorste hem op verdenking van handel met voorkennis.Sinds de schorsing staan de raad van commissarissen onder leiding van Michael van Praag en Kroes lijnrecht tegenover elkaar. Volgens Van Praag is er geen weg meer terug, terwijl Kroes zijn voorgenomen ontslag wil aanvechten. Hij zegt alleen maar goede intenties te hebben gehad.'Meerderheid bestuursraad Ajax wil Kroes terug, gaan koppen rollen in de rvc

Alex Kroes Geschorst Algemeen Directeur Voetbal Ajax Raad Van Commissarissen Handel Met Voorkennis Michael Van Praag Ontslag Bestuursraad

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Driessen noemt naam die bij Ajax valt als opvolger Kroes: 'Bekende van Van Praag'Volgens Valentijn Driessen wordt Bert van Oostveen binnen Ajax genoemd als opvolger van Alex Kroes. De voormalig directeur van de KNVB zou de tweede naam zijn die valt voor de directiepositie in Amsterdam.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Ajax voorzitter Michael van Praag heeft vertrouwen in komende transferperiodeAjax voorzitter Michael van Praag heeft vertrouwen in komende transferperiode ondanks schorsing van algemeen directeur Kroes

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

RvC en bestuursraad Ajax ‘op ramkoers’ over Kroes; eerste reactie Van PraagIn de bestuursraad van Ajax lijkt een meerderheid voor de terugkeer van Alex Kroes als algemeen directeur te zijn, zo meldt De Telegraaf. Dat gaat tegen de wens in van de Raad van Commissarissen, die geen weg terug ziet voor Kroes.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Michael van Praag vindt het 'vreselijk' dat Alex Kroes op non-actief is gesteld bij AjaxMichael van Praag uit zijn teleurstelling over het op non-actief stellen van Alex Kroes bij Ajax en legt uit hoe de club het wegvallen van de algemeen directeur gaat opvangen.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Van Praag sprak met mogelijke interim-opvolger Kroes over directeurschap AjaxDe kans bestaat dat Menno Geelen tijdelijk de nieuwe algemeen directeur van Ajax wordt, zo heeft Michael van Praag aangegeven. Ajax moet binnen dertig dagen een (tijdelijke) voorzitter van het bestuur aanstellen. Mogelijk wordt Geelen, de huidig commercieel directeur, dus naar voren geschoven om als interim-AD te fungeren.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Ajax-exit Kroes doet Van Praag veel: 'We wachtten verdorie een half jaar op hem'Michael van Praag vindt het 'vreselijk' dat Alex Kroes op non-actief is gesteld bij Ajax. De voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax voelt zich echter genoodzaakt om afscheid te nemen van Kroes.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »