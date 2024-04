Woerts geeft duiding over schorsing van Kroes en belangenverstrengeling bij Ajax

Woerts schoof dinsdagavond bij Vandaag Inside aan om duiding te geven over de schorsing van Kroes. De CEO kocht een week voor zijn benoeming - met voorkennis - 17.000 aandelen Ajax."De raad van commissarissen heeft hier heel slordig gehandeld. Ze hadden acht maanden geleden ook kunnen vragen:Dat is niet gebeurd. Twee weken nadat Kroes begon aan zijn klus in Amsterdam, kwam het aan het licht. Volgens Woerts speelde er op de achtergrond al meer tussen Kroes en de rvc.

Die spanningen komen voort uit het onderzoek naar eventuele belangenverstrengeling van Mislintat, waarvoor accountants- en adviesbureau KPMG werd ingeschakeld."Kroes is geestelijk onafhankelijk én financieel onafhankelijk. Dat KPMG-rapport komt binnenkort naar buiten. Daar staat eigenlijk niks in, heel futloos", aldus Woerts."Kroes heeft gezegd dat hij niet bij voorbaat akkoord gaat met de uitkomsten van dat rapport. Hij heeft zich dus heel onafhankelijk opgesteld", gaat Woerts verde

