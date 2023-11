Tips om storm Ciarán te doorstaan en wie je moet bellen als het misgaat

Ben je bewust van mogelijke windvlagen of juist onverwachte luwtes als je bijvoorbeeld langs een gebouw of vrachtwagen rijdt.De NS geeft aan door de storm geen grote ingrepen te doen in de landelijke dienstregeling. Doordat het zwaartepunt in Zuidwest-Nederland ligt zijn alleen daar veranderingen. Treinen van en naar Zeeland worden losgekoppeld van diensten over de rest van Nederland. Daarom pendelen donderdag treinen tussen Roosendaal en Vlissingen en Roosendaal en de randstad.

Internationale reizigers kunnen ook last krijgen van de storm. Mocht dat het geval zijn, dan kunnen zij hun reis kosteloos omboeken of annuleren.Behalve de weg, kun je ook het bos beter mijden. Het gevaar van omvallende bomen of vallende takken is groter tijdens een storm. Ook in de dagen na de storm kun je beter nog even wegblijven uit het bos.

Ook is het verstandig de Biesbosch te vermijden. De storm kan daar voor een fikse stijging van het water zorgen, waardoor wegen en wandelpaden onder water komen te staan.Als er toch iets gebeurt kun je maar beter de hulpdiensten inschakelen. Maar niet elke omgevallen boom betekent dat je meteen 112 moet bellen. Voor sommige dingen heb je de gemeente nodig, of moet je zelf oplossen.

