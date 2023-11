ANWB adviseert morgen thuis te werken vanwege storm Ciarán

Doordat veel bomen nog ruim in het blad zitten, vangen ze extra veel wind. De ANWB roept mensen in ieder geval op om de verkeersinformatie goed in de gaten te houden. Ciarán lag gisteravond nog ten oosten van Canada en maakt vandaag razendsnel de oversteek over de Atlantische Oceaan. Vanavond wordt de kern vlak ten zuiden van Ierland verwacht en vervolgens koerst hij morgen over Engeland richting de Noordzee.

