Donderdag code geel in groot deel van het land door storm Ciarán

Alleen in Groningen, Drenthe en Overijssel is de code niet van kracht, meldt het weerinstituut dinsdagmiddag. Het KNMI verwacht vanaf de tweede helft van donderdagochtend zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. In de kustgebieden kunnen de snelheden oplopen tot 90 tot 100 kilometer per uur. In het Waddengebied en het IJsselmeergebied worden in de middag en avond windstoten verwacht van 100 tot 110 kilometer per uur.

