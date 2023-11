Morgen onstuimige middag, zware avondspits door storm Ciarán, treinen rijden wel

De bond roept mensen op om in ieder geval de verkeersinformatie goed in de gaten te houden. Ook de NS adviseert de reisplanner te gebruiken, maar het vervoersbedrijf heeft geen grote ingrepen in de landelijke dienstregeling gedaan. Wel wordt de Zeeuwse lijn losgekoppeld van de rest van Nederland. De treinen pendelen morgen tussen Vlissingen en Roosendaal en tussen Roosendaal en de Randstad. Reizigers tussen Zeeland en de rest van Nederland hebben daardoor een extra overstap.

