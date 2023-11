Morgen onstuimige middag en zware avondspits door storm Ciarán

'We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en als er iets verandert, zullen we dat aan de reizigers laten weten', zegt een woordvoerder. Het KNMI heeft vooralsnog code geel uitgegeven voor storm Ciarán, behalve in het noordoosten van het land waar geen waarschuwing geldt. Mogelijk wordt later vandaag besloten om op te schalen naar code oranje. Ciarán lag gisteravond nog ten oosten van Canada en maakt vandaag razendsnel de oversteek over de Atlantische Oceaan.

