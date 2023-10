Pérez droomt van zege voor thuispubliek: 'Dit weekend moet perfect zijn'

Voor Sergio Pérez staat de belangrijkste Formule 1-race van het jaar voor de deur. De Mexicaanse Red Bull-teamgenoot van Max Verstappen rijdt dit weekend op het Autódromo Hermanos Rodríguez zijn thuiswedstrijd: de grand prix van Mexico. 'Ik ben heel blij hier te zijn, ik heb er ontzettend veel zin in', zegt Pérez, die afgelopen weekend tijdens de GP van de Verenigde Staten in Texas al veel steun kreeg van Mexicaanse fans. 'Hier gaat er nog een schep bovenop.

De organisatie van de grand prix probeert het venijn bij de fans weg te halen met de hashtag #RACEPECT. Afgelopen weekend was er in Texas veel boegeroep te horen, en dit weekend krijgt Verstappen zelfs extra bodyguards om de veiligheid te garanderen. Pérez: 'Het is belangrijk dat we deze boodschap (van respect) uitdragen. Buiten de baan hebben we respect, op de baan strijden we tegen elkaar. We moeten kijken naar de sportieve kant, niet naar de rivaliteit.

