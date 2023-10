Perez: 'Ajax is op dit moment niveau-onderkant Eredivisie'

Ajax heeft ook duel met Brighton & Hove Albion niet in winst om kunnen zetten. Voor de analisten van ESPN komt dat niet als een verrassing.Ajax speelde donderdag een kansloze wedstrijd en ging met 2-0 onderuit. Verbetering was enigszins zichtbaar, maar het was niet genoeg. 'Het is totale chaos bij Ajax', aldus Kenneth Perez. 'Ik vind dit een totale kansloze nederlaag. Mensen zullen zeggen:maar het is zo'n kansloze avond geweest. De eigen identiteit is totaal verloochend.

'Het positiespel van Ajax is nul, het is er gewoon niet. Ook niet een klein beetje', vult Kees Kwakman aan. 'Dat moet allemaal gebeuren nadat de organisatie op orde is. Maduro heeft er maar twee dagen voor gehad. Ik weet niet of iemand de illusie had dat Ajax Brighton van de mat zou spelen?'

Marciano Vink vraagt zich af in hoeverre Ajax van plan was indruk te maken tegen Brighton. 'Het enige is dat ze het Brighton zo lastig mogelijk hebben willen maken.'

