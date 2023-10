Vooruitblik GP Mexico: 'Thuisrijder Pérez gaat lastig weekend tegemoet'

"Het circuit Autódromo Hermanos Rodríguez is een circuit dat op grote hoogte ligt, 2.285 meter boven zeeniveau. Dat heeft veel invloed op de auto's en motoren omdat de lucht heel ijl is. Het draait natuurlijk niet alleen om motoren hier, maar ook om downforce."

"Mexico is een van de circuits waar je met zoveel mogelijk downforce probeert te rijden. De allergrootste vleugels komen op de auto, de vleugels die ze in Monaco ook gebruiken. Maar qua hoeveelheid downforce en grip kan je dit circuit nog het beste vergelijken met Monza.""Om eerlijk te zijn denk ik dat dit weer een lastig weekend voor hem wordt. Door eerdergenoemde ijle lucht en gripniveaus op het circuit van Mexico beweegt de auto natuurlijk veel meer.

"Daar komt dan ook nog bij dat het eigenlijk een soort van semi-stratencircuit is, met op veel plekken de muur dicht langs de baan. De uitloop is beperkt en dat alles is verre van ideaal als je al niet zoveel vertrouwen in de auto hebt. Het lage gripniveau komt trouwens niet alleen door de hoogte, ook het asfalt is heel erg fijn en daardoor relatief glad.""Het is een vlak circuit met heel weinig hobbels, dus rijhoogte zoals in Austin gaat hier geen probleem zijn. headtopics.com

"Ik verwacht stiekem wederom best wel wat van Ferrari. Mexico is qua bandenslijtage heel erg laag en dat is een van de zwakke punten van die auto. Dus misschien kan Ferrari er nu iets beter mee wegkomen. We hebben het natuurlijk over downforce en grip, maar technisch gezien is een van de grootste problemen voor een team in Mexico eigenlijk de koeling."

"En dat is ook de reden, denk ik, dat Ferrari hier vorig jaar niet zo snel was. Ze konden de motor waarschijnlijk niet vol laten draaien. Dat had niet zozeer met de infrastructuur van hun krachtbron te maken, maar meer met koeling en zorgen om betrouwbaarheid. Dat hebben ze dit jaar wat beter voor elkaar, dus ze zouden hier nog best wel eens redelijk goed voor de dag kunnen komen."Vrijdag 27 oktober, 0.00-01.00 uur:Zaterdag 28 oktober, 23.00-0. headtopics.com

