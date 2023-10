EU-leiders worden het alsnog eens: oproep tot humanitaire corridors Gaza

Europese leiders roepen op tot humanitaire corridors en gevechtspauzes om hulp Gaza in te krijgen. Tot die gezamenlijke verklaring kwamen zij vanavond op een top in Brussel. Vanwege uiteenlopende standpunten over de oorlog was aanvankelijk nog onduidelijk of er vandaag een gezamenlijke oproep zou komen. De leiders van de 27 landen maken zich volgens het document 'ernstig zorgen over de verslechterende humanitaire situatie in Gaza'.

Omdat landen verschillend kijken naar Israël en de Palestijnse gebieden was het lastig op één lijn te komen. De tekst waar ze het nu, na vijf uur vergaderen, over eens geworden zijn, is heel behoedzaam richting Israël. Ze benadrukken nogmaals dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen zolang dat gebeurt binnen het internationaal humanitair recht.

