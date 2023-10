Perez velt hard oordeel over Ajax-steunpilaar: 'Nul inbreng dit seizoen'

Ajax trok zich ver terug in de eerste helft, maar wist zelf nauwelijks gevaarlijk te worden. Perez wijst met de beschuldigende vinger naar Bergwijn, die te weinig de diepte zou zoeken."Dat is al het hele seizoen zo bij hem. Hij heeft nul inbreng dit seizoen", stelt de Deen. "Zijn rol vandaag moet zijn: wanneer de bal op Brian Brobbey wordt gegeven, dan moet je er als de kippen bij zijn om 'eronder' te komen. Dan kun je wat doen."-international.

Hij moet wel gaan aanvoelen en lezen wanneer er mogelijkheden voor Ajax liggen. Ik zie dat gewoon te weinig. Er komt gewoon te weinig uit de voorhoedespelers. Forbs wordt aan alle kanten weggezet. En Bergwijn speelt te veel in de bal."Bij Veronica wees ook Dick Advocaat naar de Ajax-aanvallers. Bergwijn vormde een voorhoede met Brian Brobbey en Carlos Forbs."Defensief staat het best wel redelijk. Ze geven op zich niet zo veel weg, maar je moet aanvallend veel meer doen.

