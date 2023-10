Jansen baalt na afstraffing AZ: 'Daarin zit het verschil met de Eredivisie'

Wel zag Jansen in andere facetten het verschil met de Eredivisie duidelijk naar voren komen.Maar dat gold volgens hem niet voor de manier waarop AZ de eerste twee goals weggaf. Door balverlies van Yuki Sugawara en Sven Mijnans kwam Aston Villa binnen een half uur op een 2-0 voorsprong. 'Dat heeft niet te maken met het niveauverschil met de Eredivisie. Dit zijn ketsers die we zelf maken. Dat had niets te maken met de intensiteit van druk zetten door Aston Villa.

En dat vond de geboren Londenaar jammer. 'Je speelt tegen een goede ploeg die jou verleidt om belangrijke ruimtes te verlaten. Ze willen je echt lokken en dan het liefst door het midden versnellen. Met die twee goals tegen is de verleiding om je ruimtes te verlaten er ook eerder, terwijl je weet dat ze er genadeloos doorheen kunnen spelen als je de ruimtes te groot maakt, dat zie je ook bij de derde en de vierde goal.

AZ had nog kansen om terug te komen in de wedstrijd, maar Vangelis Pavlidis schoot na goed druk zetten van Sven Mijnans over. 'Die situatie na de 2-0 met Pavlidis, daar zit dan wel het verschil in met de Eredivisie en de ploeg die we vanavond hebben getroffen.

'Al met al is dit zonde, want ik had goede hoop dat we ons beter zouden presenteren dan we hebben gedaan', maakte Jansen de balans op. 'Na de 2-0 wordt het al heel lastig om terug te komen. Dan heb je eigenlijk zo'n moment nodig waar Pavlidis nu miste.'En dat verschil in efficiëntie bepaalde uiteindelijk de avond. 'Zij hadden iets meer balbezit en schieten twee keer vaker op goal. Het rendement aan hun kant is hoog.

Daardoor staat het aantal nederlagen na drie duels op twee in de Conference League, terwijl AZ in de Eredivisie nog niet verloor. 'In Europa hebben we nu meer goals tegen dan in de Eredivisie over negen duels en dat is wel typerend. In Bosnië hadden we een half uur een black-out en kregen we vier goals tegen die volledig op ons conto komen en nu initieer je zelf twee tegengoals. Daar baal ik van. headtopics.com

Nederland Headlines

