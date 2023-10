Kenneth Perez kapittelt grote naam bij Ajax: ‘Hij heeft alwéér nul inbreng!’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.hebben in de eerste helft van de Europa League-wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (1-0 achter bij rust) bijzonder weinig laten zien, zo oordelen de analisten van zowel.

Ajax gokt op de counter in Engeland, maar werd voor rust geen enkele keer echt gevaarlijk. Perez neemt dat Bergwijn kwalijk."Dat is al het hele seizoen zo bij hem. Hij heeft nul inbreng dit seizoen." "Zijn rol vandaag moet zijn: wanneer de bal op Brian Brobbey wordt gegeven, dan moet je er als de kippen bij zijn om 'eronder' te komen. Dan kun je wat doen."Ook Marciano Vink verwacht veel meer van Bergwijn."Ik snap echt wel dat Ajax compact speelt, maar op de momenten dat je de diepte kan zoeken, komt hij in de bal", zegt Vink."Hij moet wel gaan aanvoelen en lezen wanneer er mogelijkheden voor Ajax liggen. Ik zie dat gewoon te weinig.

"Brobbey is snel, alle drie de jongens voorin zijn snel", zegt Advocaat."Maar ik zie het niet. In de tweede helft denk ik dat ze aanvallend meer gaan doen. Althans, dat moeten ze wel."een advies voor Brobbey."Hij gaat altijd een beetje hangen. Ik vind dat hij ook af en toe los moet zijn van zijn verdediging. Dan kan hij ook de bal achter Van Hecke vragen. Dan kan hij momenten vinden dat hij weggestoken kan worden, dat hij gevaarlijk kan worden. headtopics.com

Het is al zo vaak benoemd, maar zelfs bij PSV ergerde men zich kapot aan het verspelen van kansen, onrustig in de 1 op 1 en het dooddribbelen. Een wonder dat Tottenham zo'n bedrag voor hem betaalde en nog een groter wonder dat Ajax hem voor dat bedrag terughaalt naar Nederland. Wat hij nu laat zien is gewoon zijn niveau. In het begin bij Ajax steeg hij boven zijn niveau uit.

