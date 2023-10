Kenneth Perez wijst nieuwe spelmaker voor Ajax aan: ‘Die moet gaan spelen’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.gelooft dat de controlerende middenvelder beter in staat is om het spel van de Amsterdammers in balbezit kleur te geven dan zijn concurrenten.

Ajax ging donderdag in de eerste wedstrijd onder interim-coach Hedwiges Maduro roemloos ten onder tegen Brighton & Hove Albion (2-0). De Amsterdammers hielden het defensief compacter dan onder Maurice Steijn, maar lieten in balbezit vrijwel niets zien. Een schot van Steven Berghuis op de paal was het enige gevaar dat Ajax stichtte.

"Wie zou je op die positie neerzetten die het spel à la Jordy Clasie bij AZ kan verdelen?", vraagt Vink aan zijn tafelgenoten."Branco van den Boomen", zegt Perez met stelligheid."Dat hebben ze geprobeerd, maar dat was ook niet je-van-het", reageert Vink. headtopics.com

"Toch zou ik dat in deze situatie de beste optie vinden", gaat Perez verder."Branco heeft wel nul snelheid, maar als je kort bij elkaar speelt, zoals Ajax nu deed, dan kan hij het in die kleine ruimte belopen."

Perez denkt dat Van den Boomen, die in de eindfase inviel, aan de bal beter is dan Tahirovic."Een groot probleem bij Ajax was vandaag dat wanneer de aanvallers zich positioneerden de bal weer terug werd gespeeld. Branco is wel een type dat altijd vooruitkijkt." headtopics.com

Bij Ajax zijn weinig lichtpuntjes te ontdekken, maar Perez vindt er toch een."Ik moet zeggen, ik vind het knap hoe Jorrel Hato zich manifesteert." Vink oordeelt dat Hato het opnieuw beter deed dan zijn verdedigingspartner Josip Sutalo."Die slechte passes van Sutalo, die geeft Hato in ieder geval niet. Je kan veel hem zeggen, maar hij is zeventien jaar...", aldus Vink.

