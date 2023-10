Advocaat snapt niks van Ajacied: ‘Hoe kunnen ze zeggen dat dit een topper is?’

Josip Sutalo heeft donderdagavond weinig indruk gemaakt op Dick Advocaat en Wim Kieft.

De analisten blikken bij Veronicaterug op het met 2-0 verloren Europa League-duel van Ajax met Brighton &...

Nederland Headlines

Lees verder:

voetbalzonenl »

Ajacied geeft dodelijk interview over Steijn: ‘Verandering was echt nodig’Benjamin Tahirovic is niet rouwig om het vertrek van Maurice Steijn bij Ajax, zo laat de middenvelder blijken in een interview met ESPN. Hoewel de twintigjarige zomeraanwinst vaak kon rekenen op een basisplaats onder Steijn, stelt hij dat een verandering bij de club ‘echt nodig was’. Lees verder ⮕

Ajacied geeft dodelijk interview over Steijn: ‘Verandering was echt nodig’Benjamin Tahirovic is niet rouwig om het vertrek van Maurice Steijn bij Ajax, zo laat de middenvelder blijken in een interview met ESPN. Hoewel de twintigjarige zomeraanwinst vaak kon rekenen op een basisplaats onder Steijn, stelt hij dat een verandering bij de club ‘echt nodig was’. Lees verder ⮕

‘Vergeten Ajacied’ aast op meer speelminuten: ‘Hoop dat hij een kans krijgt’Ahmet Kaplan is blij dat hij na lang blessureleed eindelijk zijn eerste officiële minuten in het shirt van Ajax heeft kunnen maken. Maandagavond kwam hij tijdens het doelpuntloze gelijkspel tegen ADO Den Haag als invaller binnen de lijnen bij de beloftenploeg. Lees verder ⮕

‘Vergeten Ajacied’ aast op meer speelminuten: ‘Hoop dat hij een kans krijgt’Ahmet Kaplan is blij dat hij na lang blessureleed eindelijk zijn eerste officiële minuten in het shirt van Ajax heeft kunnen maken. Maandagavond kwam hij tijdens het doelpuntloze gelijkspel tegen ADO Den Haag als invaller binnen de lijnen bij de beloftenploeg. Lees verder ⮕

Langdurig afwezige Ajacied eindelijk fit: 'Zijn grote glimlach is mooi om te zien'Ahmetcan Kaplan maakte maandagavond na lang blessureleed zijn eerste minuten in een shirt van Ajax. De verdediger, die in de zomer van 2022 voor 9,5 miljoen euro overkwam van Trabzonspor, viel in de thuiswedstrijd van Jong Ajax tegen ADO Den Haag twintig minuten voor tijd in. Lees verder ⮕

Ajacied in het zonnetje gezet: ‘Hij is een inspiratiebron voor alle spelers’Ahmet Kaplan is blij dat hij na lang blessureleed eindelijk zijn eerste officiële minuten in het shirt van Ajax heeft kunnen maken. Maandagavond kwam hij tijdens het doelpuntloze gelijkspel tegen ADO Den Haag als invaller binnen de lijnen bij de beloftenploeg. Lees verder ⮕