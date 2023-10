Perez ziet 'totale chaos': 'Ajax heeft zijn eigen identiteit totáál verloochend'

niet: de Amsterdammers hebben zichzelf 'verloochend' op bezoek bij Brighton, vindt de ESPN-analist. Ergens begrijpt hij de verdedigende tactiek van interim-trainer Hedwiges Maduro wél."Het is totale chaos bij Ajax, niemand heeft een idee wat hij moet doen", constateert Perez na deHet is 2-0 geworden, we hebben niet veel kansen weggegeven

, zal worden gezegd. Maar het is zo'n kansloze avond geweest. Ajax heeft zijn eigen identiteit totáál verloochend." Toch zegt Perez de gekozen tactiek 'heel erg goed' te begrijpen."Het is de logische reactie: bij elkaar en terug. Op elkaar afgestemd aanvalsspel is het moeilijkste wat er is, maar het is wél waar Ajax altijd voor gestaan heeft. Misschien moeten we ze ook helemaal niet beoordelen als Ajax, want dit komt niet in de buurt van het niveau dat we gewend zijn. Dit is het niveau-onderkant Eredivisie dat op bezoek gaat bij een Premier League-team.

Nederland Headlines

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven. Lees verder ⮕

Ajax reist met 22 man af naar Brighton, drietal ontbreekt bij AmsterdammersAjax reist met 22 man af naar Brighton voor het lastige uitduel in de Europa League, dat donderdag wordt gespeeld. Bij de Amsterdammers ontbreken drie spelers vanwege uiteenlopende redenen. Lees verder ⮕

Ajax verliest ook zonder Steijn: Brighton klopt Amsterdammers in Europa LeagueDoor de nederlaag staat Ajax laatste in groep B van de Europa League, met twee punten uit drie wedstrijden. Lees verder ⮕

Ajax verliest ook zonder Steijn: Brighton klopt Amsterdammers in Europa LeagueDoor de nederlaag staat Ajax laatste in groep B van de Europa League, met twee punten uit drie wedstrijden. Lees verder ⮕

Perez: 'Ajax is op dit moment niveau-onderkant Eredivisie'Lees meer Lees verder ⮕

Perez velt hard oordeel over Ajax-steunpilaar: 'Nul inbreng dit seizoen'Kenneth Perez en Marciano Vink oordelen hard over het optreden van Steven Bergwijn tegen Brighton. De Ajax-aanvoerder kan zijn ploeg ook in de Europa League niet bij de hand nemen, zien de ESPN-analisten. Lees verder ⮕