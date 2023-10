Kai Merckx op vrijdag samen met Mattie Valk te horen in ochtendshow van Qmusic

Kai maakte onlangs ook al bekend dat hij overstapt naar de nieuwe radiozender JOE om daar de middagshow te gaan presenteren. De dj zal dus nu ook te horen blijven bij zusterzender Qmusic.Marieke Elsinga, die haar radiowerk combineert met haar tv-klussen voor RTL, presenteert de ochtendshow nu al vier dagen samen met Mattie.

Haar vrije dag verplaatst met de komst van Kai van woensdag naar de vrijdag.Mattie Valk en vriendin na 4 jaar 'als vrienden' uit elkaarMattie Valk (37) heeft er een pittige week op zitten. Afgelopen week was hij niet te horen op de radio, omdat zijn…Frank Masmeijer komt 3 november met nieuwe plaat: 'Moeten door!'Acda en de Munnik is blij om na acht jaar weer als duo op te treden.

Sombere Sarri: 'Met deze houding horen we niet in de Champions League'

Geblesseerde Vlap drinkt bier in uitvak: 'Dat heeft hij wel te horen gekregen'Michel Vlap verscheen afgelopen zondag tijdens de wedstrijd Heracles - FC Twente (2-2) op beeld met een biertje in zijn hand. Zijn trainer, Joseph Oosting, had daar weinig moeite mee. Technisch directeur Arnold Bruggink was minder goed te spreken over de actie van Vlap.

Orkaan blaast flamingo's tot aan Wisconsin: 'hier horen ze helemaal niet thuis'Vogelaars in de Verenigde Staten gaan uit hun dak, want flamingo's duiken overal in het land op. VPRO-collega Christianne Alvarado vertelt erover in Bureau Buitenland.

'Er was altijd wel strijd met Berghuis, die dacht dat hij het allemaal wel wist'Dick Advocaat heeft zich donderdagavond uitgelaten over zijn ervaringen met Steven Berghuis. De trainer en de aanvaller werkten samen bij Feyenoord en ook daar liet hij regelmatig van zich horen als het spel of de tactiek hem niet kon bekoren, vertelt Advocaat.

