Van der Kraan roept FC Twente-fans op om te stoppen met liedjes over homo's

FC Twente krijgt zondag Feyenoord op bezoek. Als het aan algemeen directeur Paul van der Kraan ligt, zijn in de Grolsch Veste geen liedjes over homo's te horen. 'Het maakt niet uit hoe het bedoeld is of waar het vandaan komt.'In zijn wekelijks nieuwsbrief gaat Van der Kraan in op het reilen en zeilen van FC Twente. Ondanks het resultaat (2-2) kunnenterugkijken op een geslaagde derby tegen Heracles Almelo, vindt de bestuurder.

Maar niet alles ging goed. In Erve Asito zong een deel van de Twente-supporters 'het zijn de homo's, ja de homo's, de homo's uit Almelo'. 'Mensen hebben zich hier terecht aan gestoord en voelden zich gekwetst', schrijft Van der Kraan. 'Ik wil onze supporters vragen liedjes waarin over homo’s wordt gezongen nooit meer te zingen. Het is verwerpelijk mensen te beledigen en te kwetsen met een lied.

Van der Kraan hoopt dat tegen Feyenoord andere teksten te horen zijn. 'Supporters van FC Twente staan bekend om het repertoire van geweldige liedjes, dit soort teksten hebben we helemaal niet nodig.'

