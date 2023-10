'Er was altijd wel strijd met Berghuis, die dacht dat hij het allemaal wel wist'

en ook daar liet hij regelmatig van zich horen als het spel of de tactiek hem niet kon bekoren, vertelt Advocaat.Volgens berichtgeving in De Telegraaf zou Berghuis 'een mes in de rug hebben gestoken' bij de vertrokken Maurice Steijn. Ook liet hij zijn oud-trainer een aantal keer publiekelijk vallen, zoals na de wedstrijd tegen Brighton donderdagavond. Zo dacht Berghuis dat Steijn zelf dingen over hem naar De Telegraaf lekte.

Advocaat merkt vanuit zijn ervaringen met Berghuis op, dat hij geen jongen is die zo maar met de kudde meeloopt."Hij was mijn belangrijkste speler", vertelt Advocaat als analist bij."Een hele bepalende speler, maar hij was wel een jongen die dacht dat hij het allemaal wel wist. Altijd was er wel strijd met hem, zeker de laatste vier/vijf maanden. Ik had er niet zo veel problemen mee, maar het is wel vaak dat dat soort jongens andere spelers meenemen.

Berghuis veroordeelt Steijn: ‘Hij zal wel gepraat hebben met De Telegraaf’Steven Berghuis zegt dat Maurice Steijn nooit heeft verteld dat hij de samenwerking niet wilde voortzetten. De Telegraaf pakte woensdagochtend uit met een overzicht van de route van Maurice Steijn richting de uitgang bij Ajax en Berghuis wordt ervan beticht ‘een mes in de rug’ te hebben gestoken bij de voormalig trainer van de Amsterdammers. Lees verder ⮕

