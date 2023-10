Kai Merckx op vrijdag te horen in ochtendshow van Qmusic

Merckx maakte onlangs ook al bekend dat hij overstapt naar de nieuwe radiozender JOE om daar de middagshow te gaan presenteren. De dj zal dus nu ook te horen blijven bij zusterzender Qmusic.

Marieke Elsinga, die haar radiowerk combineert met haar tv-klussen voor RTL, presenteert de ochtendshow nu al vier dagen samen met Valk. Haar vrije dag verplaatst met de komst van Merckx van woensdag naar de vrijdag.Acda en de Munnik blij om weer terug te zijn als duo

Acda en de Munnik is blij om na acht jaar weer als duo op te treden."Het is fijn om weer terug te zijn", schreef Acda…Van Dik Hout viert komend voorjaar het 30-jarig jubileum van zijn grootste hit Stil In Mij. Dat doet de band op 18 mei…Abel na dertien jaar terug met nieuwe muziek headtopics.com

Abel, de band die in 2000 doorbrak met 'Onderweg', is terug met nieuwe muziek. De band van zanger Joris Rasenberg (48)…

